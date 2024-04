Arrestimet te Kadastra me urdhër të SPAK, policia jep detaje nga operacioni, për çfarë akuzohen 4 zyrtarët

Policia e Shtetit zbardh detaje nga operacioni i zhvilluar në Agjencinë e Kadastrës, ku dy punonjës ranë në pranga me urdhër të SPAK, ndërsa për dy të tjerë u vendos detyrim paraqitje dhe “arrest shtëpie”.

Sipas uniformave blu, Dritan Stoka 46 vjeç dhe Agim Osmanin, kryeplak i Saukut, 62 vjeç, janë arrestuar me akuzën “kanosje për shkak të detyrës”.

Alqi Hajdini, 47 vjeç,ish-zyrtar i Kadastrës, banues në Tiranë, me masë sigurie “Arrest në shtëpi”, për veprën penale “Goditjet për shkak të detyrës”;

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ylli Baruti, 47 vjeç, banues në Tiranë, me masë sigurie “Detyrim paraqitjeje”, për veprën penale “Prodhimi i armëve luftarake”.

Policia e Shtetit

Finalizohet operacioni i koduar “Ndikimi”, i zhvilluar nga Sektori për Hetimin e Korrupsionit në Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Ekonomike e Financiare, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale, në Departamentin e Policisië Kriminale, në drejtimin e SPAK-ut.

Zbatohen urdhrat e datës 26.04.2024, të prokurorit të Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, për caktimin e masës së sigurisë ndaj shtetasve të mëposhtëm:

D. S., 46 vjeç, banues në Tiranë, me masë sigurie “Arrest në burg”, për veprën penale “Kanosja për shkak të detyrës”; A. O., 62 vjeç, banues në Tiranë, me masë sigurie “Arrest në burg”, për veprën penale “Kanosja për shkak të detyrës”; A. H., 47 vjeç, banues në Tiranë, me masë sigurie “Arrest në shtëpi”, për veprën penale “Goditjet për shkak të detyrës”; Y. B., 47 vjeç, banues në Tiranë, me masë sigurie “Detyrim paraqitjeje”, për veprën penale “Prodhimi i armëve luftarake”.

Shtetasit e mësipërm dyshohen se kanë kryer në bashkëpunim veprat penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” dhe “Korrupsioni aktiv në zgjedhje”.

09:02-EMRAT/ Korrupsion te Kadastra, GJKKO jep masa sigurie për 4 zyrtarë, kush janë të arrestuarit e SPAK

Katër masa sigurie janë dhënë nga Gjykata e Posaçme Antikorrupsion këtë të premte pas hetimeve në Kadastër.

GJKKO vendosi arrest me burg për Dritan Stoka 46 vjeç dhe Agim Osma 62 vjeç.

Ndërsa për Alqi Hajdinin 47 vjeç vendosi arrest në shtëpi, kurse për Ylli Baruti 67 vjeç masën detyrim paraqitje.

Dritan Stoka dhe Agim Osma u arrestuan sot gjatë një aksioni të policisë me urdhër të SPAK.