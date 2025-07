EMRAT/ Iu vendos trit*l pranë dyqanit, kush është 30-vjeçari në Fushë-Krujë që dh*noi me të vëllanë shefin e njohur të kuzhinës

Më 19 marsi 2022, 30-vjeçari Donald Luka (të cilit iu vendos mbrëmë lëndë plasëse pranë dyqanit) në bashkëpunim me vëllain e tij, Ernest Luka, kanë dhunur barbarshit shefin e njohur të kuzhinës Indrit Çela në vendin e quajtur “Ura e Gjolës” në aksin Fushë-Krujë - Rinas.

Asokohe Çela udhëtonte me makinën personale kur dy persona i zunë pritë, duke e goditur me sende të forta. Sipas pamjeve të publikuara në kohën kur ndodhi ngjarja, shefi i kuzhinës u raportua se ishte qëlluar me shufra hekuri nga vëllezërit që i kishin bllokuar rrugën.

Dy ditë pas ngjarjes në media gjithashtu u raportua se Ernest Luka, njëri prej dy vëllezërve që dhunuan kuzhinierin Indrit Çela, ka pranuar autorësinë, duke deklaruar se kishin konflikt të vjetër mes tyre. Në dëshminë e tij përballë grupit hetimor, Luka u shpreh atëherë se në momentin që kanë parë Indritin në mjet, iu afruan dhe e bllokuan e më pas e dhunuan.

“Po e pranoj. Unë dhe im vëlla e rrahëm Indritin. E rrahëm se kishin një konflikt të hapur me të dhe me kunatin e tij, me të cilin disa muaj më parë u përplasëm fizikisht për shkak të një parakalimi makine. Sapo e pamë se Indriti ishte duke lëvizur me makinë, iu afruam dhe i bllokuam rrugën dhe më pas e rrahëm. Për fatin e tij të mirë ndërhynë disa udhëtarë të tjerë që u ndodhën në ato momente në vendin e ngjarjes”, ka deklaruar mes të tjerash 24-vjeçari, i cili u vu në pranga disa orë pas ngjarjes pas një operacioni antidrogë në shtëpinë e tij.

Indrit Çela është emër i njohur për publikun i cili ka marrë pjesë në emisionet e gatimit në televizione të ndryshme së bashku me mikun e tij, Alfio Rrotani. Të dy kanë qenë pjesë e emisionit “MasterChef Albania”, e së bashku kanë qenë pronarë të një restoranti në qendër të Tiranës. / Oranews