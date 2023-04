EMRAT/ Atentati ndaj dy shqiptarëve në Greqi, autoritetet bien në gjurmët e autorit dhe porositësit

Detaje të reja janë zbuluar nga atentati mafioz brenda një kafeneje pak kohë më parë të dy shqiptarëve në Greqi. Mediat greke raportojnë se janë në gjurmët e autorit që kreu në mënyrë gjakftohtë atentatin mafioz ku vdiqën Kreshnik Çerçizaj dhe Armando Ogranaja.

Në video-dokumentin e ri të nxjerrë në dritë nga newsit.gr, fiksohen lëvizjet e autorit pak para vrasjes së dyfishtë.

Kanë kaluar thuajse 4 muaj nga nata e dimrit kur vrasësi me pagesë, ekzekutoi dhe tmerroi në restorantin që ndodhet në sheshin qendror të Smyrna-s së Re. Burri i veshur me të zeza ka lëvizur nëpër rrugët e frekuentuara të zonës dhe kur ka mbërritur në kafene pasi ka ekzaminuar të dhënat në çdo detaj, ka lëvizur me shpejtësi dhe ka vrarë 44-vjeçarin që kishte marrë përsipër të vriste dhe një tjetër, mikun e tij që ishte ulur në të njëjtën tavolinë.

Autori ka lëvizur mes tavolinave të jashtme të kafenesë dhe ka qëlluar 5 herë 44-vjeçarin shqiptar dhe bashkatdhetarin e tij 41-vjeçar. Të dy shqiptarët nuk ishin në gjendje t’u rezistonin plagëve të marra dhe dhanë frymën e fundit disa minuta më vonë.

Në video-dokumentin e ri që ka nxjerrë në dritë neësit.gr, kapen lëvizjet e autori pak para vrasjes së dyfishtë, si dhe paniku që mbizotëron menjëherë pas sulmit të përgjakshëm.

Autori, i veshur me rroba të zeza, kapuç dhe maskë, lëviz me ritme të vazhdueshme teksa i afrohet kafenesë. Pak minuta më vonë, siç do të shihni në pamjet ekskluzive të neësit.gr, njerëz të të gjitha moshave që ndodheshin në kafene apo që dëgjuan të shtënat nisin të vrapojnë drejt rrugëve të ngushta të Nea Smyrni për të shpëtuar veten.

Për sa i përket hetimeve të autoriteteve policore, personat e EL.AS duket se janë afër identitetit të ekzekutorit. Madje, ata besojnë se nëse arrijnë të arrijnë te autori, atëherë besojnë se rruga do të jetë e hapur për t'i çuar te porositësi që ka kërkuar kontratën e paguar të vdekjes.

Policia “sheh” një larje hesapesh pas goditjes mafioze të 18 dhjetorit 2022. 44-vjeçari i vrarë kishte krijuar grupin e tij në zonën e natës ku 41-vjeçari ishte në të njëjtën tavolinë në natën fatale dhe humbi jetën nga plumbat që goditën edhe trupin e tij. Sipas informacioneve, viktima ka tentuar të përmirësohet duke marrë punë edhe në Mykonos. Megjithatë, vizionet e 44-vjeçarit nuk janë pëlqyer nga kundërshtarët e tij, të cilët mesa duket kanë vendosur t'i bëjnë atentat për të ndalur prirjet e tij ekspansioniste.

Ngjarja ndodhi më 18 dhjetor, pak para mesnatës me orën lokale greke në një zonë mjaft të populluar të Athinës. Dy miqtë, Kreshniku dhe Armando ishin në lokal në momentin kur autori i maskuar me maskë kirurgjikale dhe kapuç të zi qëlloi me breshëri plumbash në mes të lokalit.

Për pasojë Kreshnik Çerçizaj mori dy plumba në kokë dhe vdiq në vend ndërsa Armando Organaja mori një plumb në gjoks, por me të mbërritur në spital nuk mundi t’iu mbijetojë plagëve të marra. Kanë qenë pikërisht plumbat drejtuar dy personave në fjalë ato që kanë plagosur edhe një 31-vjeçare e cila thjesht ishte kliente në lokalin e njëjtë me ta.

Ajo mori një plumb në bark dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rreziku për jetën. Sipas mediave greke, ekzekutimi i dy shqiptarëve mund të ketë lidhje me vrasjen në Tiranë të Edmond Papës, biznesmenit nga Saranda i cili ishte i dënuar më parë në Greqi për trafik droge. Pavarësisht se Edmond Papa nuk përmendet, të gjitha detajet e dhëna në artikull e lidhin ngjarjen me emrin e tij, duke bërë me dije se mes palëve mund të ketë pasur përplasje për trafikun e drogës.