Emrat/ Krimi brenda familjes në Tiranë, kush janë dy vëllezërit që ndërruan jetë

“Blutë” e Tiranës kanë dhënë detajet e para nga krimi i rëndë në familje që tronditi kryeqytetin, ku vëllai vrau me armë zjarri vëllanë dhe më pas u vetëvra. Sipas bluve, bëhet fjalë për vëllezërit Lulzim Cani dhe Vehap Cani, të cilët kanë mbetur të vdekur në këtë ngjarje tragjike. Ndërkaq ende nuk dihen më shumë detaje lidhur me ngjarjen.

Tiranë/Informacion paraprak Më datë 04.01.2023, në rrugën "Xhon Belushi", te Fresku, shtetasi V. C., 63 vjeç, ka vrarë me armë zjarri vëllanë e tij, shtetasin L. C., 68 vjeç, dhe më pas ka vrarë veten. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.