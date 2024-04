EMRAT/”Gjobë” 7500 euro për të mos shembur një objekt ndërtimi,  SPAK çon në gjyq zyrtarin e urbanistikës dhe ish-kreun e IKMT-së në Sarandë

Prokuroria e Posaçme (SPAK) ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen ndaj të pandehurve Julian Preni, ish-kreu i IKMT në Sarandë, i arrestuar në tetor të vitit të kaluar nën akuzën e korrupsionit pasiv dhe zyrtarit të zyrës së Urbanistikës, Arjel Balani, i arrestuar për të njëjtën akuzë.

Po ashtu ka përfunduar hetimi edhe për Foti Dodën, i cili hetohet në gjendje të lirë nën akuzën e korrupsionit të zyrtarëve publikë.

Çfarë zbuluan hetimet e SPAK:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Foti Doda dhe Sofia Doda ishin përballur me një situatë problematike për pajisjen me leje për shfrytëzimin e plazhit në Ksamil ku vite më parë kishin ndërtuar një objekt. Arjel Balani duke qenë punonjës në zyrën e Urbanistikës në bashkinë Sarandë i ka kërkuar Foti Dodës shumën prej 12 mijë eurosh për të ushtruar ndikim të paligjshëm në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit në mënyrë që ta pajisnin me leje për shfrytëzimin e plazhit.

Në muajin korrik të vitit 2021, Balani iu ka marrë Foti dhe Sofia Dodës shumën prej 6 mijë eurosh, të cilët i bënë të qartë se pjesën tjetër do ia jepnin ku të nxirrej leja. Duke qenë se marrëveshja nuk u bë e mundur, i pandehuri Arjel Balani ua ka kthyer shumën monetare prej 6 mijë eurosh.

Të njëjtët persona, Foti dhe Sofia Doda kanë pasur probleme edhe në lidhje me procedurën e ndjekur për prishjen e një objekti të ndërtuar në Ksamil për të cilin kishin nisur procedurat e legalizimit. Hetimet nxorrën se gjatë inspektimeve të kryera nga IKMT-ja në vitin 2019, subjekti “Foti Doda” është vendosur prishja e këtij objekti.

Në muajin mars të vitit 2020, Julian Preni, asokohe kreu i IKMT-së në Sarandë, i ka kërkuar Foti Dodës 7500 euro për të mos i prishur objektin e ndërtuar në plazhin e Ksamilit. Pas negociatave, Foti Doda i ka dhënë Prenit shumën prej 3 mijë eurosh. Pas korrupsionit, objekti ndaj të cilit ishte vendosur shembja në vitin 2019, nuk u shemb.

Hetimet kanë zbuluar se shembja e objektit është bërë e mundur vetëm në datën 7 qershor të vitit 2021.

Pas dorëzimit të dosjes së hetimeve, GJKKO pritet të zhvillojë seancën për të marrë vendim mbi të pandehurit.