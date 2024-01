EMRAT/ ADN-ja tradhton bandën e grabitësve shqiptarë, gjatë arratisjes përplasën makinë e policsë

ADN-ja ka “tradhtuar” një bandë grabitësish shqiptarë të cilët ishin kthyer në tmerrin e e qytetarëve në zonën e Milanos.

ADN-ja, e gjetur në një kapele të harruar në bordin e një Alfa Romeo Giulietta” ka çuar në zbulimin e një në bande shqiptarësh të përfshirë në vjedhje në via San Donà di Piave. Pas një prej vjedhjeve, ata përplasën makinën e policisë dhe më pas edhe dy makina të tjera.

Gabriel Vata, 30 vjeç, ka rënë në pranga pas një urdhër arresti të nënshkruar nga gjyqtarja hetuese Monica Biasutti me kërkesë të prokurorit Marco Faion. Mbrëmjen e 2 dhjetorit ai arriti të arratisej së bashku me bashkëpunëtorët e tjerë, ndërsa u arrestua në flagrancë bashkëkombasi i tij Segi Gega, 26 vjeç.

Në orën 1 të mëngjesit të datës 3 dhjetor në Viale Grigoletti dy anëtarë të bandës u kapën nga makina e policisë me një makinë të vjedhur “Opel Agila”. Ata nuk u ndalën dhe u përplasën me një mur. Pas kësaj, u larguan me vrap dhe më pas i vodhën një shtetasi amerikan një “Mustang”, i cili u gjet më pas në Segrate.

Policia arriti të identifikonte, nëpërmjet një hetimi të detajuar, të gjithë anëtarët e shoqatës kriminale, me kombësi shqiptare dhe pa vendbanim.

Hetuesit rindërtuan se banda ishte e përkushtuar për kryerjen e vjedhjeve të shtëpive në Italinë qendrore-veriore. Për të mos u zbuluar, ata përdornin karta SIM telefonike të regjistruara për persona inekzistent, komunikonin me ëalkie talkie gjatë vjedhjeve, për të mos i lidhur celularët dhe përdornin pseudonime ose i jepnin të dhëna të tjera personale kontrollit.

Hetimet e policisë nisën nga një kartë SIM, e gjetur në xhepat e Gegës, për të gjurmuar numrat e telefonit të përdorur nga banda.

Një nga të dyshuarit, i cili i priti në mes të Viçenzës dhe Milanos, u kontrollua në Malpensa, ku po hipte. Analiza kompjuterike e celularit të tij lejoi mbledhjen e elementeve të mëtejshme provuese.

U shfaqën shkëmbime mesazhesh në të cilat autorët komentonin sulmet e kryera ose identifikonin objektivat e reja për të goditur ose ku të “rrafshosh”, që në zhargonin shqip do të thotë të bastisësh.

Grupi udhëtonte shpesh në Barcelonë, Spanjë. Për t’u kthyer në vendlindje, ata nuk përdorën fluturime direkte, por fillimisht arritën në Spanjë ose Hungari, duke hyrë kështu në zonën Shengen dhe prej andej arritën në Shqipëri.

Pikërisht në Barcelonë, Zef Bane u kap tetorin e kaluar, me një urdhër-arresti evropian, duke ndjekur gruan e tij nga aeroporti në vendin e takimit. Zefi kishte harruar një çantë me një dokument identiteti në “Opel Agila”, në të cilën megjithatë kishte një mbiemër tjetër. Policia kërkoi bashkëpunimin e shërbimit ndërkombëtar të bashkëpunimit policor për të gjetur identitetin e tij.

Dy kapele, doreza e të tjera sende u gjetën në bordin e “Alfa Romeo Giulietta”. Mjekësia ligjore gjeti profilet gjenetike. Megjithatë, një krahasim mungonte: në fakt autorët nuk ishin fotografuar.

Mundësia u shfaq kur më 30 nëntor të vitit të kaluar në Villaverla, Vata u arrestua nga karabinierët e Valdagnos për rezistencë ndaj një zyrtari publik. Ndërkohë që po identifikonin personat që udhëtonin në një makinë, të raportuar në lidhje me vjedhjet e banesave, ai tentoi të godiste disa herë policët me një kaçavidë.

Prokurori Faion delegoi ekipin e mjekësisë ligjore të Milanos për të ekstrapoluar profilin gjenetik të Vatës, një rezultat i pajtueshëm me ADN-në e gjetur në kapele. Në atë moment gjyqtari hetues Biasutti lëshoi urdhrin, duke ndarë provat e mbledhura kundër të dyshuarit.

Ditën e djeshme Vata, e cila emëroi si përfaqësuese të besuar avokaten Stefania Pattarello, ka shfrytëzuar të drejtën për të mos iu përgjigjur pyetjes së garancisë. Mbrojtja rezervon të drejtën për të vlerësuar një kërkesë për rishqyrtim.