Emrat/ Drogë “derë më derë”, shkatërrohet rrjeti i trafikantëve në Itali, një shqiptar “koka” e grupit

200 kilogramë drogë janë zbuluar nga sekuestrimi i 16 kilogramë heroine në 23 nëntor të vitit 2022 në Floriano di Campli në Itali. Droga, kokainë dhe heroinë, vinte nga Holanda dhe kishte destinacion tregun Italian.

Nga hetimi u zbulua një qendër e vërtetë droge e ngritur në zonën e Teramos dhe e menaxhuar nga një 43-vjeçar shqiptar ende në arrati, që çoi në arrestimin e 20 personave, nga të cilat 8 në flagrancë.

Seanca paraprake

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ditën e djeshme u zhvillua seanca paraprake para gjyqtarit Francesco Ferretti për pesëmbëdhjetë të pandehurit e përfshirë në këtë hetim, mes të cilëve edhe shqiptari i arratisur ndaj të cilit u dha dënimi për mos procedim për shkak të mosnjohjes së procesit.

Tetë prej tyre morën marrëveshje për pranimin e fajësisë. Bëhet fjalë për Afrim Kasa, i dënuar me pesë vjet burg si dhe shqiptarët Rexhep Kumrija, Martin Kamxhiu, Izet Sufa dhe italiani Tommaso Colacioppo di San Benedetto; 4 vjet e 6 muaj për shqiptarin Ervin Cili; 2 vjet e 8 muaj për Daniele Malafronte nga Torre Annunziata dhe në fund 4 vjet e 6 muaj për Michele Demarino nga Mola di Bari. Me gjykimin e shkurtuar, Roberto Tarquini nga Teramo u dënua me 2 vjet burg dhe u shpall i pafajshëm, por shqiptari.

Hetimet nisën me sekuestrimin e parë të 16 kilogramëve heroinë të zbuluar në shtëpinë në Floriano di Campli të 42-vjeçarit shqiptar, i cili më pas arriti të arratisej.

Kontaktet

Nga kontaktet e tij, nëpërmjet dy klientëve të rregullt nga Teramo, policia identifikoi bashkëpunëtorët përkatës të këtyre shpërndarësve të drogës, aktiviteti i të cilëve kishte në qendër Teramo me dërgimin derë më derë të dozave të drogës. Një rrjet i cili me vazhdimin e hetimeve u zgjerua gjithnjë e më shumë deri në atë pikë sa u mundësoi hetuesve, edhe falë përgjimeve telefonike dhe mjedisore, të arrestonin në flagrancë 8 persona. Droga mbërriti nga Evropa Veriore dhe më pas përfundoi e groposur një metër e gjysmë thellë në zonat rurale të Teramos, e fshehur në kazanët e naftës dhe gjithmonë e mbështjellë me qese najloni nga zinxhiri holandez i zbritjeve Action, nga i cili mori emrin e gjithë operacioni. Mes të përfshirëve në tregtimin e lëndës narkotike ishte edhe shoferi i kamionit pulian, i cili sipas hetuesve, ka përdorur kamionin e marrë me qira në kompaninë ku punonte për t’u shitur shqiptarëve sasi të mëdha kokaine. Me këtë aktivitet kompleks, një milion doza të vetme droge me vlerë mbi 10 milionë euro u hoqën nga tregu Teramo, të sekuestruara jo vetëm në Campli, por edhe në Teramo, Martinsicuro, Mosciano, Colonnella, Tortoreto, Corropoli dhe Ascoli.