Emërohet nënkryetari i ri i Bashkisë Durrës, kush është Egert Hoxha

Lajmifundit / 25 Gusht 2025, 20:28
Aktualitet

Emërohet nënkryetari i ri i Bashkisë Durrës, kush

Emërimi i parë në bashkinë e Durrësit, ndërsa në shtator pritet rifreskimi i trupës së drejtorëve dhe administratorëve. Nga sot, Bashkia e Durrësit ka një nënkryetar të ri. Ing. Egert Hoxha u prezantua të hënën në këtë detyrë, duke ngritur siparin e emërimeve të tjera të pritshme në ditët në vazhdim.

Hoxha vjen nga sektori i energjisë. Për më shumë se një vit drejtoi OSHEE Durrës, ndërsa më herët ka qenë drejtor i kontrollit dhe zbatimit të standardeve në Drejtorinë e Përgjithshme të OSHEE-së, Tiranë. Me formim inxhinier elektrik dhe eksperiencë të gjatë në menaxhim, ai pritet ta sjellë këtë përvojë edhe në drejtimin vendor.

Hoxha plotësoi vendin e lënë bosh nga Renis Mullaj, i cili mori drejtimin e Spitalit rajonal Durrës pas fitimit të mandatit të deputetit nga drejtori i mëparshëm, Ani Dyrmishi.

Ndërkaq, pas kërkesës së kryeministrit Edi Rama për të larguar ujërat e ndenjura në bashkitë e vendit, në tryezën e kryebashkiakes së Durrësit, Emiriana Sako ndodhen dhe dorëheqjet e të gjithë drejtorëve, jo vetëm të bashkisë, administratorëve dhe dy nënkryetarëve të tjerë të bashkisë, të cilat po shqyrtohen para se të merret vendimi përfundimtar.

 

 

 

 

