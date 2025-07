Emërohet drejtoresha e re e Galerisë Kombëtare të Arteve, kush është Adela Demetja

Këshilli i Ministrave ka emëruar sot Adela Demetjan si drejtoreshë të Galerisë Kombëtare të Arteve. Adela Demetja është një kuratore e artit e pavarur shqiptare.

Që nga viti 2010, ajo ka qenë drejtore artistike e Tirana Art Lab – Qendër për Artin Bashkëkohor, e vendosur në Tiranë, Shqipëri. Më parë, ajo ka punuar si një menaxhere e prodhimit të artit.

Demetja ka mbaruar studimet me një Master në Studimet kuratore dhe kritike në Städelschule dhe Universitetin Goethe në Frankfurt, të dyja të vendosura në Frankfurt am Main, Gjermani. Demetja është trajnuar edhe si një piktore dhe ka studiuar arteve e bukura në Akademinë e Arteve në Tiranë, dhe në Kolegjin e Dizajnit, me seli në Karlsruhe, në Gjermani.

“EMËRIMIN NË DETYRË TË DREJTORIT TË GALERISË KOMBËTARE TË ARTEVE: Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 9, të ligjit nr.10352, datë 18.11.2010, “Për artin dhe kulturën”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Znj. Adela Demetja emërohet drejtor i Galerisë Kombëtare të Arteve. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë”, thuhet në njoftimin e Këshillit të Ministrave.