Elon Musk e njofton vetë, tashmë Starlink është aktiv edhe në Shqipëri

Elon Musk ka njoftuar përmes një postimi në platformën X, se sateliti Starlink tashmë përfshinë edhe vendin tonë, Shqipërinë.

Starlink është plejada e parë dhe më e madhe satelitore në botë që përdor një orbitë të ulët të Tokës për të ofruar internet me brez të gjerë të aftë për të mbështetur transmetimin, lojërat në internet, video thirrjet dhe më shumë.

Duke shfrytëzuar satelitët e avancuar dhe harduerin e përdoruesit të shoqëruar me përvojën e thellë si me anijen kozmike ashtu edhe me operacionet në orbitë, Starlink ofron internet me shpejtësi të lartë dhe me vonesë të ulët për përdoruesit në të gjithë botën.