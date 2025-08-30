Ekzekutoi në Shqipëri gruan që mbante në dorë fëmijën 1-vjeç, “Daily Mail” për vrasësin nga Berati: Si hyri dy herë ilegalisht në Angli?!
Tabloidi britanik “Daily Mail” i ka kushtuar një artikull të gjatë një të riu shqiptar, Edmond Kallmi, i cili është dënuar për vrasje në Shqipëri dhe më pas u arrestua përsëri në Britani.
50-vjeçari nga Berati, i njohur për sjellje të dhunshme, ishte ekstraduar një herë pas një krimi të tmerrshëm në vitin 1998, kur bashkë me një mik qëlluan për vdekje një grua që mbante në krahë djalin e saj njëvjeçar.
Ai u arratis drejt Mbretërisë së Bashkuar, ku më vonë u dënua për plagosje me thikë në vitin 2007. Pas vuajtjes së dënimit në Shqipëri, Kallmi hyri ilegalisht në Britani për herë të dytë dhe u vendos me gruan dhe vajzën e tij britanike.
Në tetor 2022, ai kërcënoi një shofer grua në Ferndale me një armë të rreme gjatë një grindjeje rrugore.
Në gjyqin e tij, u tha se arma dukej reale dhe frikësoi viktimën, për çka u dënua me 18 muaj burg. Autoritetet raportuan se ai kishte fshehur armën pas incidentit dhe policia gjeti vetëm bombola gazi dhe kushineta me sfera.
Kallmi ndodhet aktualisht në qendrën e largimit të imigracionit në Colnbrook, ndërsa autoritetet britanike nuk kanë dhënë detaje nëse dhe kur do të deportohet.
Drejtori i Qendrës për Kontrollin e Migracionit, Robert Bates, e përshkruan të riun si një “kërcënim jashtëzakonisht të padëshirueshëm”.
Rasti i Kallmit është shembull i një personi me histori kriminale që ka mundur të qëndrojë ilegalisht në Britani jo një, por dy herë, duke nxjerrë në pah dobësitë në kontrollet e kufijve.