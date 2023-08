Ekzekutohet shqiptari me plumb në kokë, zbardhen detajet e para

Një shqiptar është ekzekutuar në Greqi me një plumb pas koke. Ngjarja ka ndodhur në ishullin Salamis. Ai është gjetur pa jetë nga një mike e tij, e cila ka njoftuar menjëherë policinë. Ajo e pa viktimën të ulur në një karrige në oborr, me një plagë me armë zjarri në pjesën e pasme të kokës.

Autoritetet kanë shkuar me shpejtësi në vendngjarje, të cilët kanë konstatuar se ishte një vepër kriminale dhe kanë thirrur mjeken ligjore.

Sipas informacioneve, i dyshuari kryesor për policinë është një bashkatdhetar. Autori pas ngjarjes është zhdukur pa lënë gjurmë.