Ekzekutimi si në filma i Zyberit, ish-prokurori: Skenar i njëjtë me mafian italiane

Në atë kohë Gerd Gjinarari, u shpërngul nga Gjermania në Itali për relaizimin e planit. Ata hartuan planin për ekzekutimin e Naim Zyberit, pasi e gjurmuan për disa ditë në qytetin e Milanos.

Grori e pikasi në një lokal ku hapi zjarr duke e plagosur rëndë. Zyberi u dërgua në spitalin San Paolo të Milanos për të marrë ndihmën mjeksore. Ai ruhej te dera nga dy oficerë policie që qëndronin 24 orë.

Mjekët pas disa ditësh e cilësuan gjendjen e Naim Zyberit si të qëndrueshme dhe jashtë rrezikut për jetën. Por Arben Grori dhe Gerd Gjinarari nuk hoqën dorë. Paraditen e 6 gushtit të 1997 ata i japin fund të fortit Naim Zyberi në shtratin e spitalit. Gjinarari dhe Grori futen në spital me një tufë me lule ku kishin fshehur një pistoletë me silenciator.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ata prezantohen si të afërm të pacientit Naim Zyberi dhe pasi përshëndeten me dy policët që ruanin të plagosurin, futen në dhomën e tij. Pa humbur kohë, qëllojnë disa herë duke e lënë të vdekur në vend. Policët nuk dëgjuan asnjë krismë. Autorët e krimit dalin qetësisht nga dhoma dhe largohen.

Krimi do të zbulohej pak minuta më vonë nga sinjali i emergjencës së aparaturave. Infermierja hyn në dhomë për të parë pacientin dhe e gjen Naim Zyberin e vdekur dhe të mbuluar nga gjaku.

“Ju keni parë sic ndodh edhe nëpër filma kur ndodh në spiatle apo qëndra ku ndiqen aktivitte kulturore apo fetare kundërshtarët gjenjnë momente kur ti je i shpenguar dhe realizojnë vrasjen. Kështu i ndodhi edhe Naimit. U maskuan si njerëz të afërt të tij që po shkonin për ta parë dhe e ekzekutuan”, u shpreh gazetari, Roland Qafoku.

U vra siç vriten njerzit e organizatave kriminale Ndrageta, Kamorra me lule me gjëra dhe u asgjesua në spital’ u shpreh ish-prokurori, Shkëlqim Hajdari

“Ne e kemi marrë nga media italiane, një person u fut me një tufë lule në dhomë dhe e vrau. Kjo ishte një vrasje që e trondit Tiranën dhe atë që quhet bota e të fortëve. Për këtë kemi një këngë e vetmja këngë për personazhe të botës së krimit, është ajo për djemtë rrugës Bardhyl”, u shpreh gazetari, Roland Qafoku.

Kjo është kënga e cila u realizua për djemtë e rrugës bardhyl. Një këngë që u orkestrua nga Osman Mula.