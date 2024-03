Ekzekutimi i Gentian Bejtjas në Fushë Krujë, shefi i komisariatit zbulon detajet mbi atentatin

Shefi i komisariatit të Fushë Krujës, Kreshnik Alimadhi ka folur lidhur me atentatin ndaj, Gentian Bejtjas.

Alimadhi tha se po kryhen veprimet e nevojshme hetimore për kapjen e autorëve të cilët pasi u arratisën dogjën makinën e përdorur brenda së cilës u gjetën të djegura edhe 4 kallashnikovë.

“Në vendngjarje rezultoi se është vrarë me armë zjarri në banesën e tij shtetasi Gentjan Bejtja. Është formuar grupi hetimor që po merret me hetimet. Pas ngjarjes, në fshatin Hasan u gjend edhe automjeti i djegur që dyshohet të jetë i autorëve. Brenda automjetit janë gjetur 4 armë zjarri.

Grupi hetimor po kryen të gjitha veprimet, nuk mund të jap detaje të tjera të hollësishme”– tha shefi i komisariatit.

Pas disa tentativave për t’a eliminuar, Gentjan Bejtja është ekzekutuar sot në oborrin e banesës së tij, teksa e ëma po e priste e vetme në shtëpi.

Edhe pse kishte kërkuar azil në Norvegji dhe Suedi, thirrjet e tij ranë në vesh të shurdhët, pasi nuk iu miratuan. Në kohën e krimit, dy fëmijët e tij nuk ndodheshin në banesë, sepse prej kohësh ishin shpërngulur në Tiranë.

Edhe pse nuk ka shumë detaje për ngjarjen e rëndë, paraprakisht mendohet se atentatorët kishin kohë që e ndiqnin dhe po prisnin momentin e duhur për ta ekzekutuar me katër armë.

"Në vazhdim të veprimeve hetimore, në fshatin Hasan është gjetur një automjet tip "Land Rover", i bardhë, i djegur, brenda të cilit janë gjetur katër armë zjarri të djegura.

Një grup i posaçëm hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po vijon veprimet hetimore me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve.

Ai ishte shpallur në kërkim në verën e vitit 2023, por mesa duket autorët e krimit janë treguar më të “shkathët” se vetë policia, duke e gjurmuar," njpftoi policia.

Deri më tani, besohet se pjesëmarrës në krim kanë qenë më shumë se 2 persona të panjohur, të cilët janë larguar menjëherë pasi krimit. Më pas ata i kanë vënë flakën makinë, në një fshat tjetër të zonës, në tenativë për të fshirë të gjitha gjurmët.

Atentati me armë zjarr në fshatin Larushkë të Krujës është konfirmuar zyrtarisht dhe nga Policia e Shtetit. Uniformat blu bëjnë me dije se është ngritur një grup i posaçëm hetimor për identifikimin dhe kapjen e autorëve.

"Më datë 15.03.2024, në fshatin Larushk, Krujë, nga persona ende të paidentifikuar është vrarë me armë zjarri shtetasi G. B. Një grup i posaçëm hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vazhdon punën për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar", thuhet në njoftimin zyrtar të Policisë së Shtetit.

Ky shtetas i ka shpëtuar disa atentatëve më armë zjarri, më i fundit në korrik të vitit 2023 ku u vra kunati i tij Ramzan Sino dhe vetë Gentian Bejtja mbeti i plagosur. Prej verës së kaluar ai ishte larguar nga shtëpia dhe ishte rikthyer vetëm sot. Sapo ka shkelur në pragun e saj, është qëlluar me breshëri plumbash.Ish-polici i burgjeve që ishte kthyer në një nga eksponentët e krimit në Fushë Krujë, ishte një emër i njohur për policinë, pasi së bashku me Enver Stafukën, ishin personat që vodhën makinën e përdorur për vrasjen e kryekomisar Dritan Lamaj në shkurt të vitit 2013. Të dy u arrestuan nga një ditë pas vrasjes së kryekomisarit.

Gjithashtu, ish-polici Bejtja i ka shpëtuar edhe një atentati me minë të telekomanduar në vitin 2016. Në vitin 2022, ndaj tij është qëlluar me breshëri kallashnikovi teksa lëvizte me makinë në zonën e Niklës, i shoqëruar nga Klodian Stafuka. Asokohe Gentian Bejtja mbeti i plagosur.

Në verën e vitit 2023 ai ndodhej në oborrin e shtëpisë me kunatin dhe familjarë të tjerë, kur një togë vrasësish hapën zjarr me breshëri dhe i morën jetën Ramzan Sinos, plagosën Gentian Bejten dhe dy fëmijët e mitur të tij. Ramazan Sino ishte shofer në Prokurorinë e Tiranës.

Që nga ajo kohë, Gentian Bejtja ishte larguar nga shtëpia e tij dhe aty jetonin vetëm familjarët. Policia e Shtetit e kërkonte që prej korrikut për t'i marrë deklarimet për atentatin e ndodhur, por nuk kishte mundur ta gjente dot, derisa këtë të premte e gjetën vrarësit.

Sapo ka shkelur në pragun e shtëpisë pas tetë muajsh, ai është qëlluar me breshëri plumbash dhe ka humbur jetën menjëherë. Gentian Bejtja ishte babai i dy fëmijëve të mitur që tashmë kanë mbetur jetimë.