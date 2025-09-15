Ekstradohet nga Gjermania, 20-vjeçari i dënuar 2 herë për vjedhje në kryeqytet
Një 20-vjeçar, i dënuar dy herë për vjedhje në kryeqytet, është ekstraduar nga Gjermania në Shqipëri.
Falë bashkëpunimit të ngushtë mes Interpol Tiranës dhe homologëve të Interpol Wiesbaden dhe Interpol Romës, u finalizuan procedurat e ekstradimit.
Shtetasi Francesko Berisha, lindur në Tiranë, është dënuar nga Gjykata e Tiranës me 8 muaj burg në vitin 2021 dhe 6 muaj në vitin 2024, për veprën penale “Vjedhja”.
