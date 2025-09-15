LEXO PA REKLAMA!

Ekstradohet 29-vjeçari nga Italia, akuzohet për dhënie ndihmë për emigrim të kundërligjshëm

Lajmifundit / 15 Shtator 2025, 09:16
Është ekstraduar nga Italia shtetasi A. L., 29 vjeç, lindur në Dibër, pasi në vitin 2024, Gjykata e Shkallës së Parë Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim.


Gjatë periudhës 2022-2024, shtetasi A. L., në bashkëpunim me shtetas të tjerë, iu ka dhënë ndihmë shtetasve të ndryshëm, për kalim të kundërligjshëm të kufijve, drejt Mbretërisë së Bashkuar, ShBA-së dhe Kanadasë.

