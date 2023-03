Eksperti i kriminalistikës: Nëse ngjarja do kishte ndodhur natën, do kishte 8 viktima

Eksperti i kriminalistikës Ervin Karamuço ka zbuluar detaje të reja në lidhje me krimet e Dan Hutrës.

Ai deklaroi se vrasësi që tronditi kryeqytetin ka shprehur pendesë para policisë, por ama vetëm për viktimat e pafajshme, që sipas tij janë qëlluar gabimisht dhe që nuk ishin shënjestër e tij.

Ndërkohë, Karamuço shtoi se nëse Hutra do kishte vepruar gjatë natës, ai do kishte vrarë më shumë persona pasi do lëvizte më lehtë.

“Ai ka shprehur pendese për personat që u përfshinë aty në mënyrë aksidentale. Që nuk kishte planifikuar të vriste. Nëse do ishte natë, do e kishte më të lehtë. Ai do kishte vrarë deri në 8 persona.

Edhe nëse do qëllonte gruan tek Astiri do largohej aty lehtësisht. Po ashtu, nëse do hynte natën tek shtëpia e ish-gruas, do kishte vrarë të gjitha familjen, babin,ish-gruan, etj.

Edhe mund të kishte vrarë shënjestrën në Kombinat. Pra koha kur ai zgjodhi ishte e gabuar.”- tha Karamuço.