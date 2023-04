“Efi ndryshoi sjellje që kur u shpall finaliste”/ Debat mes Qetsorit dhe Efit: U tërhoq Kiara prandaj...

Ditët e fundit, Qetsori ka qenë faktor në shtëpi, ku ka patur disa debate me banorët, më së shumti me Efin.

Qetsori u shpreh se ai e ndihmoi Efin që ajo të shkonte në finale dhe se ajo as nuk e falenderoi për mundin e tij. Efi tha se nuk e merr dot seriozisht Qetsorin dhe se i duket sikur çdo gjë që ai thotë, e thotë me humor.

Efi: Jam shumë e lumtur. Nuk kam çfarë të them.

Qetsori: Efi është në finale, sepse Kiara u tërhoq. Ajo do që gjërat në shtëpi të bëhen siç do ajo. Nuk ka çfarë thotë për gatimin, ushqimin e ka patur gjithmonë gati.

Efi: Pjesa e zërit është tendencoize ndaj Qetsorit. Ndërsa për princeshën, ka ngelur të më thotë vetëm e bukur, Çfarë janë këto tani.

Qetsori: Princeshë nuk është ofendim.

Efi: Është ironi.

Qetsori: Efi ka ndryshuar sjellje që kur u shpall finaliste. Është më e qetë dhe i ka shmangur disa debate me Luizin. Nuk thotë dot më do iki sot, do iki nesër.

Efi: Unë e kam thënë disa herë, madje Nitës ia kam thënë kur kam debatuar ashpër me opinionistët. Qetsorit nuk ia kam thënë ndonjëherë këtë lloj gjëje. Kam dashur vërtetë të dal.

Nita: Është e vërtetë që kemi ironizuar, por normalisht në ato momente kur Efi nuk ka qenë në gjendje të mirë unë kam qenë këtu pranë dhe e kam parë. Ndonjëherë kam përshtypjen se kur e kundërshtoj Efin, ajo i merr shumë personale.

Nuk kam qenë kaq shumë e përfshirë në lojë, por tani jam. I them të mos e marrë personale kur e komentoj lojën e saj.

Luizi: Efi u gëzua tre ose katër herë kur ne u mblodhën te krevati i saj për të bërë muhabet. Ajo nisi të bërtiste kur nuk po ia varte më askush.

Efi: Në fakt, kisha vënë tapa te veshët, nuk është e vërtetë fare që nuk po ma varte askush. Shumë e shëmtuar nga Luizi për mënyrën se si po e komenton.

Luizi: Të thash pra përse e bëre, përse e përsërit.

Efi: Po jo mo Luiz nuk ishte ajo arsyeja. E bukura e gjithë kësaj është që do shihet në vijim.

Kristi: Këta të dy e kanë shumë frikë njëri-tjetrin dhe nuk duan ta faktorizojnë njëri-tjetrin.

Luiz: Efi u mësua që i mblidheshin te koka për katër netë rresht.