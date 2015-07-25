Alarmohet policia, qytetarët nisin të sajojnë ngjarje për efekt azili jashtë vendit
Lajmifundit / 25 Korrik 2015, 20:36
Aktualitet
Alarmohet Policia e Shtetit për ngjarje të sajuar nga vet qytetarët, me qëllim të vetëm që të sigurojnë statusin e azilantit në një nga vendet perendimor.Siç duket, shkrimet në gazeta e portale të ndryshme me histori të sajuara e vërtetimet e falsifikuara nga shoqatat kundër gjakmarrjes, nuk janë më arsyeje që vendet e BE-së të japin statusin e azilantit shtetasve shqiptar. Ata tashmë kanë nisur të sajojnë ngjarje të ndryshme, duke kallëzuar në polici se janë kërcënuar, kanë tentuar t’i vrasin apo i kanë vendosur eksploziv makinës së tyre apo apartamentit.
Sipas policisë, raporton ABC News, ngjarjet me eksplozivë janë më të shpeshta në gjithë territorin e Shqipërisë. Burimet thonë se, ata fillimishtë blejnë një numër celulari në treg të zi dhe i dërgojnë mesazhe kërcënuese numrave të tyre personal. Me ardhjen e këtyre mesazheve, ata bëjnë kallëzim në polici se ndihen të kërcënuar dhe disa ditë më vonë ose edhe muaj, sajojnë vendosjen e eksplozivit në makinë, derë të apartamentit apo hyrje të banesave private. Disa prej këtyre eksplozivëve, i shpërthejnë por në shumicën e rasteve ata i gjejnë vetë personat dhe njoftojnë policinë për të bërë çaktivizimin. Të gjitha këto veprime dokumentohen nga policia dhe qytetari i përdor ato për të kërkuar azil në vendet e BE-së.
Sipas policisë, deri më tani janë identifikuar disa raste brenda pak muajve në Tiranë, ku qytetarët kanë sajuar ngjarjen, vetëm e vetëm të përfitojnë azil jashtë Shqipërisë. Policia thotë se këta persona janë shpallur në kërkim, pasi pas sajimit të këtyre ngjarjeve janë larguar së bashku me familjen jashtë Shqipërisë. Për këto persona, policia thotë se janë njoftuar edhe autoritet përkatëse ku ata kanë këkruar azil dhe pritet që të depërtohen në Shqipëri ku edhe do të arrestohen e procedohen penalisht.
Ndërkohë, Policia e Shtetit pranon faktin se janë të pakta ngjarjet e sajuara nga qytetarë. Ata shprehen se ngjarjet me eksploziv, janë në rënie në territorin shqiptar në krahasim me vitet e kaluara, por zbulueshmëria e tyre është ende e vështirë për shkak të mungesës së provave në vendin e ngjarjes.