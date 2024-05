Edi Rama ka mbërritur në pallatin e sporteve në Milano, ku është pritur prej mijëra shqiptarëve.

Mes brohorimave dhe duartrokitjeve kreu i ekzekutivit është takuar me shqiptarët e Italisë, në takimin e dytë me diasporën, që nisi fillimisht me shqiptarët e Greqisë.

Kryeministri në këtë takim shoqërohet nga bashkëshortja e tij, Linda Rama.