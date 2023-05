Edi Rama kundër raportit të DASH për pastrimin e parave: E kanë gabim, para pastrohen në shtetet...

Kryeministri Edi Rama ka mohuar që Tirana të jetë një "lavatriçe" e pastrimit të parave të pista, kryesisht në fushën e ndërtimit.

I ftuar në emisionin "Të Paekspozuarit" në MCN TV, Rama u sfidua nga gazetarët lidhur me para që hyjnë në këtë sektor por nuk dalin nga sistemi bankar. Kryeministri e justifikoi këtë me investimet që bëjnë emigrantët me blerjen e apartamenteve.

Ai e konsideroi të gabuar raportin e DASH që e cilëson Shqipërinë si vend ku pastrohen para dhe shtoi se pastrimi i parave në ndërtim ndodh rëndom në New York dhe Londër.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Neritan Sejamini: 1 miliardë euro në 3 vitet e fundit nuk figurojnë nga bankat.

Neritan Sejamini: Për të njëjtën sasi parash, bëjnë 2.37 miliardë euro. E di sa janë marrë kredi? 320 milionë euro. 2 miliardë euro apartamente nuk janë financuar nga sistemi banker. Ose jemi vendi më i pasur në botë, ose ka dicka që nuk shkon. Financuesi është në shumicën e rasteve sistemi banker.

Edi Rama: Shqipëria ka një rezervë nafte shumë të madhe në emigracion. Sigurisht që një pjesë të blerjeve janë kontribut i atyre që janë jashtë. Jo të gjitha, por cdo ditë dhe cdo muaj drejtoria e pastrimit të parave bëjnë kontrolle nominale dhe të tepruara për blerës, kontrata noterie. Po të ishte kjo 7X7=42, do e kishte kapur ndonjë institucion ndërkombëtar.

Neritan Sejamini: Institucionet ndërkombëtare. DASH-in e beson apo jo?

Edi Rama: Për raportet e DASH kam rezerva dhe i kemi shprehur

Neritan Sejamini: DASH thotë se Shqipëria është në listën e vendeve ku pastrohen para. Ndërtimi, pasuritë e paluajtshme janë sektrorë kryesorë ku pastrohen paratë.

Edi Rama: Në Neë York po, në Londër po njëherë. Këto muhabete… Raporti i DASH, sepse kam bërë debate për raportet e DASH. Ato kanë një metogologji, që kanë një qasje, po ti lexosh me syrin tënd të dalin me probleme.

Neritan Sejamini: Pra kur shpall Berishën non-grata duhet ta dëgjojmë DASH-in, ndërsa kur thotë për pastrimin e parave të mos e besojmë.