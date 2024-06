Gjendet trupi në gurore, "Erald Nevruzi u qëllua tek shkallët e hotelit në Dhërmi", zbardhen dëshmitë e të arrestuarve

Dhermi - Diten e sotme, është gjetur trupi i viktimës Eraldo Nevrusi, i cili u vra nga Gerald Shehu.

Trupi i pajetë i viktimës është gjetur pranë fshatit Vuno, pas më shumë se 24 orëve kerkime.

Trupi i Nevruzit është gjetur në një gurore të thellë.

Kërkimet për gjetjen e trupit të 31-vjeçarit kanë vijuar që prej ditës së djeshme nga toka dhe me dron nga ajri.

Tirane - Policia ka marre ne pyetje personat e arrestuar per akuzen e bashkepunimit dhe ndihmes ne vrasjen e Eraldo Nevruzit, recepsionistit në Dhërmi.

Në pranga jane vënë edhe Daniel Qosja dhe të David Larti, të dy punonjës në hotelin ku ndodhi krimi.

Dy punonjësit, sipas policise, dyshohet se kanë ndihmuar Gerald Shehun, autorin e dyshuar në kryerjen e krimit dhe fshehjen e trupit.

Ata kanë deklaruar para hetuesve se nuk kanë dijeni për vendndodhjen e trupit të viktimës, ndërsa kanë treguar se vrasja ka ndodhur tek shkallët e hotelit “Greccia” pas një konflikti mes viktimës dhe autorit.

Sipas raportimeve, ata i kanë dhënë qese mbeturinash për të fshehur trupin dhe më pas e kanë ndihmuar për ta transportuar në makinë. Të dy kanë thënë se autori i ka detyruar ta ndihmonin. Trupi i vitkimës ende nuk është gjetur, ndërsa policia vijon me kërkimet.

"E vrau dhe kërkoi qese për ta futur në bagazh", detaje nga vrasja e të riut në Dhërmi, kolegët ndihmuan autorin

Pronari i hotelit Greccia në Dhërmi, shtetasi Gerlad Shehu, e ka qëlluar 31-vjeçarin Eraldo Nevruzi me dy plumba.

Më pas autori Geraldo Shehu i ka kërkuar dy punëtorëve Daniel Qose dhe David Larti, për t’i sjellë qese dhe për ta futur në bagazh.

Mendohet se autori dhe viktima janë konfliktuar me njëri tjetrin ndërsa Geraldo Shehu e ka qëlluar dy herë me armë zjarri tek shkallët e hotelit.

Ndërkohë dy të arrestuarit kanë deklaruar se nuk kanë dijeni ku e ka hedhur trupin.

Më pas sipas informacioneve rreth orës 04.00 autori është parë pranë banesës së tij ndërsa ka marrë rrobat dhe është larguar.

Ai ka ndjekur itinerarin nga Himara-kuç-Tepelenë – Delvinë- Sarandë deri në Qafë Botë ku ka kaluar kufirin.

Ngjarja e rëndë ndodhi në Dhërmi, ku recepsionisti i një hoteli u vra me armë zjarri pak minuta pas mesnatës së 6 qershorit, rreth orës 00:30. Viktima është Eraldo Nevruzi, 31-vjeç nga Tirana. Autori është identifikuar si Gerald Shehu, nga Tepelena, banues në Angli. Shehu është pronar i hotelit ku ndodhi krimi.

Sipas policisë, Shehu e ka qëlluar me armë zjarri 31-vjeçarin në një nga dhomat e hotelit ne katin perdhes ku qendronte stafi, dhe pasi ka zhdukur trupin, është arratisur drejt vendit fqinj, Greqisë. Ai dyshohet se doli nga hoteli rreth orës 01:00, por u kap në Korfuz.

Kërkimet per trupin e viktimes, janë përqendruar përgjatë rrugës Dhërmi Himarë, por edhe në ndonjë zonë të dyshimtë që mund ta ketë hedhur trupin, janë kontrolluar edhe kanale apo zonat ku kalon makina, Gjipe, Vuno, Ilias, edhe nga deti me policinë kufitare e cila bashkëpunon me drejtorinë e policisë së Vlorës.

Edhe mëngjesin e sotem kanë nisur sërish kërkimet për gjetjen e trupit , policia ka ngritur dhe dronin duke kontrolluar territore që mendohet se mund të jetë hedhur trupi.