E trishtë/ Ndahet nga jeta në moshën 89-vjeçare fituesi i çmimit Oscar

Skenaristi fitues i Oskarit për “Shampo”, “The Last Detail” dhe filma të tjerë të mirënjohur, Robert Towne, është ndarë nga jeta në moshën 89-vjeçare.

Towne vdiq të hënën pranë familjarëve të tij në Los Anxhelos, siç bën me dije publicistja Carri McClure, por pa treguar shkakun e vdekjes.

Towne për një kohë të gjatë ka mbajtur prestigj të krahasueshëm me aktorët dhe regjisorët me të cilët punoi. Nëpërmjet miqësive të tij me dy nga yjet më të mëdhenj të viteve 1960 dhe 1970, Warren Beatty dhe Jack Nicholson, ai shkroi disa nga filmat nënshkrim të një epoke kur artistët mbanin një nivel të pazakontë kontrolli krijues.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Autori i rrallë në mesin e skenaristëve, Towne arriti të sjellë në ekran një vizion shumë personal dhe me ndikim të Los Anxhelosit.

I njohur në Hollywood për ballin e tij të lartë dhe mjekrën e plotë, Towne fitoi një çmim Oscar për “Chinatown” dhe u nominua tre herë të tjera, për “The Last Detail”, “Shampo” dhe “Greystoke”. Në vitin 1997, ai mori një çmim për arritje të jetës nga Shoqata e Shkrimtarëve të Amerikës.