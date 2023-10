E trishtë! Ndahet nga jeta doktori i njohur, Ahmet Kamberi

Ndahet nga jeta doktori i njohur Ahmet Kamberi.

Lajmin e hidhur e ka bërë publik, deputeti i Partise Socialiste, Erion Brace, nëpërmjet një postimi në “Facebook”.

Doktori kardiolog lindi në Peladhi, Dibër, ndërsa punën si kardiolog e nisi që prej vitit 1976.

Postimi i Erion Braçes:

DOKTOR AHMET KAMBERI ISHTE EDHE DOKTORI IM!

U shua dje, ne mbremje vone!

Por sic e kishte parashikuar, i perpikte edhe per kete-ne kohen dhe menyren qe i caktoi vetes, pa gabuar asgje, asnje minute;

Mori nen kontroll gjithcka-trupin dhe oret e jetes dhe u shua paqesisht!

Dje, ndali jeta pune e nje humanisti te madh;

Te tille nuk e beri fuqia e pushtetit-kurre, mundesia qe buron prej tij, por te qenit njeri cdo minute e me kedo-qytetar apo nga fshati, i pushtetshem, punetor apo bujk,

i moshuar apo i ri, i pasur apo i varfer, i aferm apo krejt i zakonshem, te barabarte;

Fuqia e tij ishte te qenit njeri, te madh nuk e beri karrigia-zeri i larte qe buron prej saj,

por dija e pafundme qe u ngrit ne shkence, perditesohej si e re dhe kthehej si sherbim kurues e shpetues tek cdo i ngjashem-kaq afer qendroi, qendronte, tek cdo zemer;

TE KTHESH NE JETE ZEMREN, ZEMRAT, ESHTE SHUME!

Shpesh, per ndaljen e njerezve meson nga njoftimet; dje, me te, ishte ndryshe, nisi nga ZEMRA; zemra e gjithkujt per te cilen u kujdes nje jete te tere, NDJEU NDALJEN E TIJ-te ndjesh me zemer ndaljen e nje njeriu, nuk ndodh gjithnje, per kedo;

50 vite sherbim njerezor mbi cdo zemer,

kuruar prej kujdesit e jetesuar ne cdo zemer, arrin ketu.

Pertej, profesor Ahmet Kamberi jetoi gjithcka, gezoi e vuajti gjithcka, pa ndryshuar ne parime e bidje ardhur prej tyre, mbeti gjithnje tek njeriu e TE DREJTAT E TIJ-nga ajo e jetes e para; realist, i kthjellet dhe i forte ne analizen e gjykimin e te shkuares, frymezues ne vizionin e tij per jeten e re pas 90-tes, i gezuar, i deshperuar, i hapur, kritik, antikonformist, i revoltuar ne qetesine e tij e publikish, ne Kuvend apo media, per deformimet e tmerrshme te lirise, demokracise, mendimit, punes, sherbimit; te lexoja fjalet e qendrimeve te tij ishte te mesoja;

Kuptova qe jeta, liria gjate saj doemos duhet per vete, por lufta per jeten, lirine, te drejtat, sherbimin, kujdesin, solidaritetin, barazine ne gjithcka, perfshire gjithcka, eshte pertej, BEHET PER TE TJERET, te ngjashmit e te ndryshmit, bashke!

Lamtumire luftetari i qete!

Doktori im!

PS: per cilindo qe e ndjen me zemer ikjen e tij, percjelja behet neser ne oren 11.00 ne Sharre.