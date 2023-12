E trishtë! 42-vjeçari shqiptar humb jetën tragjikisht në burgun grek, dyshohet se...

Një shtetas shqiptar i burgosur në Greqi ka humbur jetën në ambientet e qelisë.



Mediat greke bëjnë me dije se 42-vjeçari, identiteti i të cilit ende nuk dihet, që vuante dënimin në burgun “Balkoura”, është transportuar pa shenja jete drejt spitalit të Trikallas.

Sipas të dhënave të para dyshohet se vdekja i ka ardhur për shkaqe patologjike, por do të jenë ekspertët mjeko ligjorë ata që do të thonë fjalën e fundit lidhur me këtë ngjarje.