E tradhtoi nervozizmi, 20 vjeçari shqiptar kapet me kokainë me makinë!
Policia italiane arrestoi një 20-vjeçar shqiptar duke shpërndarë kokainë në Peruxhia dhe besohet se është pjesë e një rrjeti më të gjerë të trafikut të lëndëve narkotike në këtë zonë.
Aksioni u krye në zonën e San Sisto, ku i riu u pa teksa qarkullonte me një automjet.
Pasi pa patrullën, ai menjëherë u shfaq i shqetësuar dhe nervoz, duke i shtyrë efektivët që të kryenin një kontroll personal dhe të automjetit.
Pas një kontrolli, oficerët gjetën dhe sekuestruan shtatë pako që përmbanin kokainë, me një peshë totale prej afërsisht 6 gramë.
Ai u izolua në paraburgimin e kazermave të ‘Via Ruggia’, ndërsa Gjykata e Peruxhias vërtetoi arrestimin.
“Operacioni është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme kundër trafikimit të drogës të kryera nga Karabinierët e Perugia-s në zonë, veçanërisht gjatë periudhës së festave zyrtare të gushtit”, informoi media italiane.