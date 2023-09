E torturonte çdo ditë/ Makth për 22-vjeçaren shqiptare, mbahej rob me fëmijën 2 vjeç nga bashkëshorti

Një 22-vjeçare shqiptare në zonën e Volos përjetonte çdo ditë skena torturash, pasi bashkëshorti i saj 28-vjeçar, gjithashtu shqiptar e mbante të mbyllur atë dhe fëmijën e tyre 2 vjeç e gjysmë, të izoluar në shtëpi për dy vite të tëra, ndërsa e dhunonte çdo ditë.

Sipas TheNewspaper.gr, skenat e tmerrit që ka pësuar vajza janë zbuluar mbrëmjen e së enjtes më 21 shtator, kur fqinjët janë mobilizuar pasi kanë dëgjuar britmat e saj nga brenda shtëpisë. Kur kanë trokitur me këmbëngulje në derë, 28-vjeçari e ka hapur atë dhe ka tentuar të arratiset, ndërsa banorët e kanë ndaluar, ndërsa policia ka mbërritur në vendngjarje dhe ka bërë arrestimin e tij. Siç u mësua, atë natë 28-vjeçari, pas dhunës së rritje e ka kapur nga qafa të renë dhe ka tentuar ta mbysë, ndërsa nga këqyrja e mëpasshme e gruas vërtet janë konstatuar shenja mbytjeje.

Në një dëshmi rrëqethëse, 22-vjeçarja thotë se burri e rrihte çdo ditë, ndërsa në dy raste të tjera e kishte lënë në një situatë shumë më të keqe se ajo në të cilën u gjend së fundmi. Por këtë herë ai ishte shumë pranë vrasjes së saj.

Çifti u martua në Shqipëri kur vajza ishte vetëm 18 vjeç, në një martesë “të detyruar” dhe të rregulluar nga familja e saj dhe rreth një vit e gjysmë më vonë patën një fëmijë së bashku. Dy vite më parë, në vitin 2021, 28-vjeçari u shpërngul me të renë dhe foshnjën në Greqi, në një zonë pak jashtë Volosit, ku punon si ndërtues.







Filloi një histori ekstreme izolimi dhe abuzimi, e cila zgjati dy vite. Burri i mbajti 22-vjeçaren dhe fëmijën të mbyllur dhe të izoluar plotësisht në shtëpi, me fëmijën që nuk ishte dërguar asnjëherë te mjeku.

Vajza, e cila nuk kishte askënd të sajin apo dikë që njihte në qytet, mbeti plotësisht e vetme. Ajo nuk mësoi kurrë greqisht, pasi 28-vjeçari nuk e linte të vendoste kontakte me askënd. Në dy vitet “e burgimit”, në pesë muajt e fundit ajo nuk e pa as dritën e diellit, pasi e kishte të ndaluar të dilte edhe në oborrin e shtëpisë.

Gjatë gjithë kësaj kohe ai e mbajti atë rob, jo vetëm duke e kthyer shtëpinë e tyre në burg e vend torturash, si dhe duke i ndaluar çdo njohje apo miqësi në një mjedis të huaj, por edhe duke e shantazhuar përditë. Ai e kërcënoi vajzën se ai vetë do të shkonte në Shqipëri për të vrarë prindërit e saj nëse ajo do t’i tregonte familjes se çfarë po kalonte ose do të përpiqej të largohej.

Makthi i 22-vjeçares mori fund kur ngjarja u zbulua nga autoritetet dhe pas arrestimit të burrit, ajo u dërgua me fëmijën e saj në gjendje të mirë në një zonë të mbrojtur.

28-vjeçari ndodhet në paraburgim, ndërsa përballet me ndjekje penale për izolim të zgjatur dhe lëndim trupor, vepër e cila sipas kodit të ri penal barazohet me lëndim të rëndë.

Ai u soll dje përpara prokurorisë dhe hetuesisë, ku kërkoi një afat për të kërkuar falje të martën 26/9, për të përgatitur mbrojtjen.