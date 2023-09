"Tempulli"/ E shiste deri në 300 euro, ky është i riu që siguronte ‘kanabis llampë’ nga Kanadaja

Një nga personat që do të njihet këtë të shtunë me masën e sigurisë është edhe i arrestuari Elgert Gjoni. Nga hetimet ka rezultuar se ai është personi që siguronte kanabis llambe nga Kanada.

I riu është mbajtur për muaj me radhë në vëzhgim nga agjentët e antidrogës, madje është përgjuar, si i janë bërë blerje të stimuluara për të faktuar aktivitetin e tij të shpërndarjes së drogës.

Ka rezultuar se një dozë të lëndës narkotike që ai sillte nga Kanadaja me postë e shiste deri në 300 euro.

Në përgjim, Elgert Gjoni shfaqet duke komunikuar me një nga blerësit e identifikuar me emrin Enea, dhe ky i fundit i kërkon që t’i sigurohet një dozë e tillë. Por, sapo njoftohet për efektet që i shkaktohen nga përdorimi i saj, blerësi fillimisht i thotë “jo mor shok se s’du me vdek unë” dhe më pas bie dakord që dozën ta blejë ditë tjetër.

Mësohet se i arrestuari Elgert Gjoni, bazën e kishte në zonën e Unazës së Re. Kryesisht, për të komunikuar me klientët ai përdorte Instagramin.

Në një nga rastet edhe agjenti i infiltruar ka komunikuar me të po në këtë rrjet social për t’i blerë dozën e kanabisit që ai sillte nga Kanadaja.