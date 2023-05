E rrahu për vdekje / Ky është "monstra" shqiptar që vrau ish-gruan në Gjermani (FOTO)

Besmir Ademi nga komuna e Mitrovicës është i dyshuari për vrasjen e ish-gruas së tij Jetmira Beka. Sipas familjarit të viktimës, i dyshuari vazhdimisht kishte ushtruar dhunë ndaj saj.

Jetmira Beka, 28 vjeç, u vra nga ish-burri i saj, të shtunën në një parking në Aachen të Gjermanisë. Ai e ka goditur disa here me thike. Lidhur me rastin tragjik, ka folur Xh.B., familjar i viktimës.

Xh.B., deklaroi se 28-vjeçarja kohët e fundit ishte ndarë me burrin e saj 37-vjeç dhe se i njëjti vazhdimisht kishte ushtruar dhunë ndaj saj.

Në momentin e tragjedisë, ai tha se viktima kishe qenë me motrën e saj e cila po ashtu është plagosur me thikë në dorë nga i dyshuari. Ai deklaron se krimi ndodhi në sytë e motrës 18-vjeçe.