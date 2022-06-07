LEXO PA REKLAMA!

E rëndë/ Rrihen mes vete dy grupe, plagosen tre persona, një prej tyre niset me helikopter drejt Tiranës

Lajmifundit / 7 Qershor 2022, 15:37
Nje ngjarje e rende ka ndodhur diten e sotme ne Ksamil.

Tre persona kanë mbetur të plagosur në Ksamil këtë të martë, pas një sherri me sende të forta mes dy grupeve.

Bëhet me dije se të plagosurit janë pjesëtarë të së njëjtës familje, me mbiemër Ahmeti.

Ata janë konfliktuar me disa persona të tjerë.

Tre të plagosurit janë transportuar në spitalin e Sarandës, por më pas njëri prej tyre është nisur me helikopter drejt Tiranës, pasi ndodhet në gjendje më kritike.

Policia ka nisur hetimet dhe ka identifikuar autorët.

 

