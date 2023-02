E rëndë/ Plagoset me thikë 22 vjeçari shqiptar në Greqi

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Greqi, në orën 04:00 të mëngjesit të ditës së sotme, kur një 22 vjecar shqiptar u plagos nga tre persona jashtë një klubi në Artemisa.

Tre persona janë përleshur me të riun, kur papritur njëri prej tyre ka nxjerrë thikën dhe e ka plagosur. Ndërkohë, tre autorët kanë marrë makinën dhe janë larguar menjëherë nga vendngjarja. Më pas i plagosuri i ka ndjekur me mjetin e tij, derisa në një kryqëzim ka humbur kontrollin e mjetit dhe është përplasur me një farmaci.

Sipas mediave greke, 22-vjeçari është dërguar me ambulancë në spital, ndërsa Policia po heton për arrestimin e tre autorëve.