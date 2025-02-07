LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

E rëndë! Një tjetër 12 vjeçar humb jetën në spital!

Lajmifundit / 7 Shkurt 2025, 20:17
Aktualitet
E rëndë! Një tjetër 12 vjeçar humb jetën në

Një 12-vjeçar ka ndërruar jetë sot në spitalin e Durrësit, pas një gjendjeje të rënduar shëndetësore.

Sipas burimeve nga bluzat e bardha, mësohet se i mituri ishte intubuar për shkak të komplikacioneve të rënda shëndetësore dhe pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, nuk ja kanë dalë ta shpëtojnë.

Ndërkohë që koha nuk ka premtuar as për ta transportuar për mjekim të specializuar drejt Tiranës, sipas CNN. Dyshohet se ka qenë hemoragjia cerebrale ajo që i ka shkaktuar dhe humbjen e jetës 12-vjeçarit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion