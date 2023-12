E rëndë në SHBA/ Vret prindërit dhe 4 persona

Një 34-vjeçar në paraburgimin e Teksasit qendror dyshohet se ka qëlluar për vdekje prindërit e tij pranë San Antonio këtë javë përpara se të udhëtonte në zonën e Austin dhe vrau katër persona dhe plagosi tre të tjerë në një hark kohor prej tetë orësh të martën, thanë autoritetet.

Shane James u arrestua në Austin të martën mbrëma dhe akuzohet për vrasje kapitale thanë autoritetet.

James kishte probleme me shëndetin mendor prej vitesh, tha një sherif të mërkurën, dhe më parë ishte arrestuar me dyshimin se kishte sulmuar anëtarët e familjes së tij.

Ndërsa autoritetet në qarqet Travis dhe Bexar punojnë për të mbledhur së bashku se si u hap dhuna brutale dhe nëse i dyshuari kishte ndonjë lidhje me viktimat, komunitetet e prekura tani janë të detyruara të përballen me pikëllimin shumë të njohur të dhunës me armë në SHBA dhe jetojnw me traumën e përjetshme që ajo lë pas.

Prindërit janë gjetur të vdekur, raportohet në media.

James besohet se ka qëlluar dhe vrarë prindërit e tij në shtëpinë e familjes në zonën e San Antonio, diku mes orës 22:00. Të hënën motra dhe vëllai i tij raportuan se kishte folur me prindërit nga ora 9 e mëngjesit e së martës, tha Javier Salazar.

Prindërit ishin Phyllis James, 55 vjeç dhe Shane James Sr., 56 vjeç, tha sherifi.

Disa të shtëna armësh u qëlluan nga një "pistoletë e kalibrit të madh", u tha sherifi gazetarëve të mërkurën. Ai i kërkoi kujtdo në zonë që mund të ketë dëgjuar ose parë diçka në ato orë të kontaktojë autoritetet.

Hetuesit besojnë se i dyshuari më pas udhëtoi rreth 80 milje në zonën e Austin në Travis County, ku pjesa tjetër e dhunës u shpalos gjatë të martës përpara se James të arrestohej, thanë autoritetet.

Autoritetet e qarkut Bexar nuk dinin për vdekjen e prindërve të të dyshuarit deri të martën mbrëma, kur policia e Austin pasi kishte arrestuar James në kryeqytetin e Teksasit kontaktoi Bexar County sepse ata e kishin lidhur atë me shtëpinë e familjes së tij në zonën e San Antonio, tha Salazar. .

Deputetët shkuan në shtëpi pas mesazhit nga policia e Austin. Deputetët panë ujë që rridhte poshtë një dere dhe u futën me forcë në shtëpi, ku gjetën prindërit e të dyshuarit brenda një dhome të vogël, tha Salazar. Sherifi e përshkroi skenën e krimit si "të frikshme" dhe tha se kjo kishte qenë një "familje shumë e qetë".