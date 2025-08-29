LEXO PA REKLAMA!

E rëndë në Librazhd: 63-vjeçari gjendet i pajetë, DYSHIMET e para

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 08:40
Aktualitet
E rëndë në Librazhd: 63-vjeçari gjendet i pajetë,

Një ngjarje e rëndë është shënuar mëngjesin e sotëm në fshatin Dragostunjë të Librazhdit, ku është gjetur nga kalimtarët një trup i pajetë.

Sipas burimeve paraprake, viktima është një shtetas i gjinisë mashkull. Dyshimet e para nga grupi hetimor tregojnë se ai mund të ketë pësuar një infarkt.

Informacionet paraprake sugjerojnë se viktima, i identifikuar si Nazmi Cani (63 vjeç) nuk është ndjerë mirë gjatë kohës që po drejtonte automjetin, dhe pasi e ka ndaluar makinën e ka zbritur prej saj, dyshohet se ka pësuar infarktin fatal.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe vijon puna për sqarimin e plotë të rrethanave.

