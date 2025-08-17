E rëndë në Korcë, 70-vjecari hidhet nga kati i pestë dhe humb jetën
Lajmifundit / 17 Gusht 2025, 16:43
Aktualitet
Nje 70 vjecar i ka dhene fund jetes duke u hedhur nga kati i peste i pallatit ku banonte ne Korce.
Lajmi u be me dije nga policia.
Korçë / Informacion paraprak
Rreth orës 16:10, dyshohet se është vetëhedhur nga kati i pestë i pallatit ku banonte, në lagjen nr. 16, shtetasi K. P., rreth 70 vjeç, i cili vuante nga probleme të shëndetit mendor.
Si pasojë, 70-vjeçari ka humbur jetën.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e rrethanave të rastit.