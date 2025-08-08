LEXO PA REKLAMA!

E rëndë në Korçë/ 30-vjeçarja denoncon në polici vjehrrin për abuzim seksual

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 12:55
Aktualitet

Policia e Korçës ka nisur hetimet pas denoncimit të një 30-vjeçareje, e cila ka akuzuar vjehrrin e saj për përdhunim.

Sipas informacionit zyrtar, viktima dyshohet se vuan nga probleme të shëndetit mendor dhe ka deklaruar se abuzimi ka ndodhur rreth dy muaj më parë.

“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Maliq kanë referuar materialet në Prokurori për vlerësim, pas kallëzimit të bërë nga 30-vjeçarja”, njoftoi policia.

Prokuroria po kryen verifikimet për të përcaktuar rrethanat e ngjarjes dhe marrjen e masave të mëtejshme.

