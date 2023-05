E rëndë në Gramsh dje, sherri me thika mes 5 të miturve, 15-vjecari gjeti vdekjen, detajet e reja

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur dje në Gramsh ku disa adoleshentë janë përfshirë në një sherr me thika me njëri-tjetrin ku për pasojë ka vdekur një 15-vjeçar. Bëhet fjalë për Fajton Bicin, i cili hyri për t’i ndarë por në fakt gjeti vdekjen. Së bashku me të ishte edhe kushëriri i tij, i cili është plagosur dhe është transportuar në Tiranë

Ngjarja ndodhi rreth orës 13:30 në lagjen “Sport 2” në Gramsh ku Bici ndërhyri në sherrin e 4 adoleshentëve të tjerë, por konflikti i tyre i mori jetën. Pas ndjekjes nga Policia, janë kapur dhe janë shoqëruar në Komisariat, 4 adoleshentët (ndërmjet tyre dhe autori) e përfshirë në konflikt, konkretisht E. K., 15 vjeç, A. C., 14 vjeç, O. C., 14 vjeç dhe S. M., 15 vjeç të cilët do të merren në pyetje nga specialistët për Hetimin e Krimeve, në prani të prokurorit, të psikologut dhe të prindërve të tyre.

Grupi hetimor vijon veprimet për zbardhjen e rrethanave të kësaj ngjarjeje dhe përcaktimin e autorësisë së ngjarjes. Në përfundim të veprimeve, do të ketë njoftim për arrestimin e autorit dhe për masat që do të merren për 3 të miturit e tjerë të shoqëruar.

Dy shokët e klasës së viktimës Fatjon Bicit dhe kushëririt të tij të plagosur me iniciale M.L., kanë zbardhur detaje nga ngjarja. Sipas asaj që thuhet nga ata, sherri mes të rinjve në Gramsh ka nisur si një loje në rrjete sociale se “kush është më i fortë”. Në fakt viktima dhe kushëriri i tij nuk kishin lidhje fare me ngjarjen, ata thjesht hynë për të ndarë djemtë që po ziheshin pas mësimit.

“I njoh të dy janë kushërinj. Mesa kam marrë vesh janë zënë se kush është më i fortë dhe se kush është më i dobët. Sherri ka ndodhur pas mësimi, më thanë shokët. Ishin çuna shumë të mirë, ndodhi për shkak të një loje. Kur erdha nga shkolla pashë që ishte rrethuar zona. Jam e tronditur, ishin të dy shumë çuna të mirë si viktima si i plagosuri”, thanë ata për mediat.

Ndërkohë të tjera detaje kanë dalë nga ngjarja e rëndë që ndodhi ditën e djeshme në qytetin e Gramshit, ku një sherr mes adoleshentëve, përfundoi me vrasjes e Fatjon Bicit dhe plagosjen e Marko Liçit të dy 15-vjeçar, kushërinj me njëri-tjetrin. Raportohet se konflikti kishte nisur dy javë më parë tek një kënd lojërash dhe shkak kanë qenë rrjetet sociale.

Konflikti i cili nuk ishte mbyllur dhe dje dy kushërinjve i kanë dalë para 4 adoleshentë të tjerë me thika dhe përforcues grushti. Mësohet se njëri nga të plagosurit është dërguar në spital nga prindërit pasi e kanë parë me plagë në trup dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në krahun tjetër policia ka shoqëruar 4 adoleshentët e tjerë të përshirë në ngjarje, mes tyre edhe autori.