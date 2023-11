E rëndë, familja nuk kishte lekë për operacionin 100 mijë eurosh, vdes 31-vjeçari

Ka ndërruar jetë 31-vjeçari nga Bilishti, Joan Nasto, i cili prej kohësh ishte në luftë me sëmundjen e tij, ku kurimi i kushtonte shuma të mëdha monetare, të cilat familja e tij nuk i përballonte dot.



Në dhjetor të vitit 2022 ai u diagnostifikua me limfome difuze me qeliza te medha B ne stadin IV me infiltrim gastrik. Pas disa muajsh kimioterapi në Selanik, 31-vjeçari filloi të përmirësohet dhe mjekët i dhanë shpresa pozitive. Mirëpo, fatkaqësisht sëmundja u rikthye më agresive se herën e parë dhe zgjidhja e vetmë për të ishte transplanti autolog i qelizave staminale.

Ky trajtim mund të bëhej vetëm në Greqi dhe operacioni kushtonte mbi 100 mijë euro. Shuma ishte e papërballueshme për famijarët e 31-vjeçarit, të cilët vite me parë kanë humbur dhe babain e Joanit. Në muajin tetor, familjarët hapën një “Go Found Me” për të kontribuar qytetarët, e cila u shpërnda gjerësisht dhe nga mediat online.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Fatkeqësisht, i riu nuk ka arritur dot të mbijetojë. Mbi ndarjen nga jeta të 31-vjeçarit ka reguar edhe Basahki e Devollit, ku Joan Nasto ishte punonjës, para se të prekej nga sëmundja e rëndë.

“Po përjetojmë dhimbje të madhe sikurse familja Nasto për ndarjen nga jeta të djalit të tyre, Joani Nasto.

Ndajmë dhimbjen tonë për ndarjen e parakohshme nga jeta të kolegut, mikut dhe punonjësit të devotshëm të institucionit tonë.

Sot e përgjithmonë do ta kujtojmë për edukatën dhe përkushtimin e tij në punë.

Shprehim ngushëllimet më të ndjera për familjen e respektuar, miqtë, kolegët e tij dhe mbarë opinionin publik.

U prehtë në paqe!” – shkruan Bashkia e Devollit në një postim në rrjetet sociale.