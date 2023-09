E rëndë/ 3 të plagosur nga aksidenti në autostradë ne mesnatë, mes tyre 2 adoleshentë

Tre persona kanë mbetur të plagosur si pasojë e një aksidenti të ndodhur pak para mesnatës në autostradën Tiranë-Durrës.

Policia bën me dije se ngjarja ka ndodhur rreth orës 23:50.

Mjeti me drejtues shtetasin E.Ç është përplasur me mjetin me drejtues shtetasin A. F.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Si pasojë janë dëmtuar drejtuesi i mjetit shtetasi E. Ç., dhe dy pasagjerët e mjetit tjetër, 12 dhe 14 vjeç, të cilët ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.