E reja shqiptare dënoncon ish-partnerin pas ndarjes: Më përdhunoi, tani më kërcënon me video intime

Një vajzë 26-vjeçare shqiptare ka bërë një kallëzim në Greqi, ndaj ish-partnerit të saj për përdhunim dhe hakmarrje përmes videove intime të xhiruara në telefon.

Sipas informacioneve të ANT1, bëhet fjalë për një vajzë të re me origjinë shqiptare, e cila ka dëshmuar në polici se pasi u nda me partnerin e saj në të njëjtën moshë që është nga Siria, ai e kërcënoi se do të publikonte foto dhe video nga momentet e tyre private, ndërsa në të njëjtën kohë dyshohet se e përdhunonte.

Siç ka dëshmuar ajo, i pandehuri 26-vjeçar e ka kërcënuar se nëse nuk i jepte para, do të publikonte materialin e tyre.

I riu u arrestua pas denoncimit, në rrugën Zakynthos në Kypseli, ndërsa ka bërë rezistencë për të shmangur prangat.