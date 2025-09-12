E premte 12 shtator, mot i kthjellët në të gjithë territorin
Vendi ynë sot, e premte 12 shtator 2025, do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura. Në orët e mbrëmjes do të jetë mot me kthjellime dhe vranësira të përqendruara vetëm në veri të vendit. Reshjet e shiut parashikohen të jenë prezente që në orët e para të 24-orëshit, fillimisht në veriperëndim të vendit e gradualisht do të shtrihen edhe në zonën perëndimore dhe atë qendrore.
Në mesditë deri pasdite reshje shiu do të ketë në pjesën më të madhe të vendit me intensitet të ulët deri mesatar. Në veriperëndim, perëndim dhe qendër, priten reshje shiu me intensitet mesatar deri të lartë, teksa hera-herës reshjet e shiut priten të jenë në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike.
Teksa, në orët e mbrëmjes reshjet e shiut ndërpriten në pjesën më të madhe të vendit, duke mbetur prezente vetëm në veri të vendit, por me intensitet të ulët të karakterit lokal.
Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare, zonave luginore dhe në momentin e zhvillimit të vranësirave, era pritet të fitojë shpejtësi deri në 20m/s.
Valëzimi i detit pritet të jetë i forcës 4 deri në 5 ballë.