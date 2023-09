“E pamë me armë në dorë, tjetrit i...”/ Rruga e mbuluar nga gjaku, çfarë la pas përplasja me 3 viktima në Athinë

Në lagjen “Kato Patisia” të Athinës mbrëmë ndodhi përleshja me armë midis dy grupeve shqiptare, ku të përfshirë ishin 7 persona, prej të cilëve 3 mbetën të vdekur nga të shtënat që terrorizuan kryeqytetin grek.

Përveç tre shqiptarëve të mbetur të vdekur edhe dy policë grekë janë të shtruar në spital jashtë rrezikut për jetën në Athinë, pasi u qëlluan me armë nga 48-vjeçari shqiptar që tentoi arratisjen.

Ndërkohë në zonat ku ndodhën përplasjet me armë zjarri mëngjesin e së dielës është vënë re sipas mediave greke një qetësi e pahasur më parë, ndërsa dëshmitarët kanë rrëfyer edhe momentet e panikut.

“Na ka zënë paniku. Dëgjuam shumë zhurmë, dolëm në ballkon dhe zbrita për të parë se çfarë po ndodhte. Hapa me kujdes derën poshtë dhe pashë një djalë të shëndoshë me këmishë të verdhë me pistoletë në dorë por nuk munda të vazhdoja më tej sepse kisha frikë”, tregon dëshmitari për newsit.gr.

Dëshmitari okular në skenën ku Mercedesi shtypi për vdekje 23-vjeçarin shqiptar pas përplasjes së dy grupeve ma armë rrëfen më tej: “Më pas disa shokë e futën në makinë dhe u larguan.

Në rrugicën pranë ku banoj, pamë një djalë që e kishin tërhequr zvarrë dhe thanë se dikush i kaloi sipër me makinë dhe e shkeli. E pamë të gjakosur”.

Sa i përket vendngjarjes nga fotografitë dhe videot e publikuara nga mediat greke mund të shohësh rrugicën në të cilën ende s’është larguar gjaku i të viktimave.

Ndërkohë në të tjera imazhe shihet një armë e tipit pistoletë e rrëzuar përtokë, madje edhe trupat e viktimave, ndërsa xhamat e disa prej bizneseve përreth janë të thyera.