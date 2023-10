E pabesueshme! Nga New York, Kiara merr dhuratën speciale nga vjehrra (Foto)

Pak ditë më parë, moderatorja Kiara Tito ka marrë një surprizë që e ka ndarë edhe në rrjetet sociale.

Kiara shfaqet në Times Square, në Neë York. Nëpërmjet postimit ajo falenderon fansat e saj.



“Kam njerezit me te mire ne bote, qe me duan dhe me mbeshtesin ne cdo hap. Sot ne New York, Times Square Ju falenderoj nga zemra per kete surprize kaq te bukur, nuk di si tua shperblej”, shkruan Kiara.

Mirëpo ka qenë Luizi ai që ka tërhequr vëmenjen me komentin e tij:



“Vjehrra ta ka bere o zemer”, shkruan këngëtari, nëna e të cilit jeton në New York.