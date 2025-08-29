LEXO PA REKLAMA!

E ndërtoi pa leje, shembet resorti i ish-kreut të IMT-së tek Kepi i Rodonit, pak ditë më parë u arrestua

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 15:45
E ndërtoi pa leje, shembet resorti i ish-kreut të IMT-së tek Kepi

Resorti i ish-kreut të arrestuar të IMT në Durrës, Ardian Halilit, u shemb këtë të premte me shpërthim të kontrolluar.

Efektivat xheniere realizuan shembjen e godinës 2-katëshe të resortit, ndërsa objektet e tjera më të vogla u shembën me fadromë.

Nga verifikimet rezultoi se Saint Michelle Residence u ndërtua pa leje në një sipërfaqe prej 5600 m2, ku përfshiheshin dhoma hoteli, 11 garsionera, pishinë, një ambient sportiv dhe një restorant, u ndërtua nga viti 2018 e në vazhdim, periudhë gjatë së cilës Halili ishte në krye të IMT-së deri në 2021.

Halili është bashkëshorti i ish-prokurores së Durrësit, Rabiana Halili, e cila dha dorëheqjen gjatë Vetting-ut.

Nga dita e hënë ne zonen e Kepit te Rodonit kur ka nisur aksioni për prishjen e objekteve të paligjshme në këtë pjesë të bregdetit të Adriatikut janë shembur rreth 55 objekte.

