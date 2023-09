E mitura u vetëvar, flet gjyshja e 12-vjeçares: Nuk e pashë të mërzitur, të ëmën e kishte takuar para disa muajsh

Gjyshja e 12-vjeçares, e cila u gjet e vetëvarur në kasollen e bagëtive të imta pranë banesës, ka treguar detaje nga ngjarja e rëndë në fshatin Buzaishtë të Pogradecit më 22 Gusht.

E mitura u gjet pa shenja jete nga gjyshja e saj, e cila tregoi se 12 vjeçaren nuk e kishte parë të mërzitur.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ajo u shpreh se u mundua së bashku me njerkën e të miturës ta kthenin në jetë, por nuk arritën.

E mitura u rrit me babain e saj dhe njerkën pasi e ëma u largua nga banesa kur ajo ishte vetëm 3-vjeçe dhe e kishte takuar vetëm 1 herë, disa muaj para se 12-vjeçarja të ndërronte jetë.

“Nuk kuptova asgjë, isha duke biseduar me vajzën, do shkonim të blinim rrobat e shkollës. Shkova nga shtëpia poshtë dhe i thash do vi prapë. Erdha, dhe kur erdha po thërrisja.

Në atë kohë erdhi nusja nga ara, e kërkuam dhe nuk e gjetëm. Kur hyra në kasolle që të shkoja mos u ka hedhur kecave, kur e pashë atje… nuk kam çfarë them. Atë ditë nuk e pashë të mërzitur vajzën, por as më parë nuk kuptova se ishte e mërzitur.