E lanë pa ndjenja në hotel, dalin me kokën ulur para gjykatës dy përdhunuesit e 26-vjeçares

Me kokën ulur, duke refuzuar të shfaqen me fytyrë para kamerave, Albi Ceno dhe Oltjan Tahiri dy prej të akuzuarve për përdhunimin e 26-vjeçares në Vlorë kanë dalë para Gjykatës ku do të njihen me akuzat dhe masat e sigurisë.



Si ndodhi ngjarja?



Ngjarja ka ndodhur, pak ditë më parë në qytetin e Vlorës. Sipas policisë, 26-vjeçarja ishte droguar nga 3 të rinjtë, Oltjan Tahiri, 31-vjeç, Albi Ceno 28-vjeç dhe Gentjano Mehmeti dhe më pas ata kishin kryer marrëdhënie me forcë me të.

Pas përdhunimit të 26-vjeçares, personat janë larguar duke e lënë vajzën pa ndjenja jashtë një hoteli në Vlorë. Më vonë u zbulua se i përfshirë në ngjarjen tronditëse ishte edhe djali i pronarit të televizionit, i cili sapo kishte dalë nga burgu.