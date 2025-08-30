E kërkonte Franca, “skifteri” shqiptar kapet në Angli me mbiemër të ndryshuar (EMRI)
Ka marrë fund arratia disa-vjeçare e një shqiptari i dënuar në Francë për vjedhje. Arben Kananaj 50 vjeç, është prangosur në qytetin Leicester në Angli për qëllim ekstradimi në Francë.
Duke iu referuar seancës së parë të ekstradimit mbajtur më 28 gusht, raportohet se Kananaj i cili për tu fshehur përdorte emrin Arben Berisha, akuzohet për 21 grabitje banesash.
