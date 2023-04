"E kemi gjetur në rrugë"/ 28-vjeçarja tregon se si e motra dhe kushërira tentuan të mbronin Gleard Gushollin

28-vjeçarja e dhunuar në mënyrë barbare nga partneri i saj Gleard Gusholli ka dhënë detaje te reja mbi mënyrën dhe arsyet pse u ushtrua dhuna ndaj saj.

Në një intervistë për emisionin “Breaking” në Top News, e reja u shpreh se Gleard Gusholli kishte një xhelozi ekstreme dhe i kërkonte llogari se çfarë ajo kishte bërë gjatë 3 muajve që ata ishin ndarë.

Ajo tha se përveçes se e dhunonte në mënyrë barbare dhe e kërcënonte me jete, i kishte kërcënuar me jetë edhe prindërit e saj dhe se i bënte presion duke i thënë se do i publikonte fotot nudo në internet.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

28-vjeçarja u shpreh se në spital e ka çuar e motra dhe kushërira e Glerad Gushollit, por mjekëve ato u janë shprehur se e kanë gjetur në rrugë, për të mbrojtur 31-vjeçarin. E dhunuara tha se kishte komunikim shumë të mirë me motrën dhe të ëmën e autorit dhe se ato ishin në dijeni mbi dhunën që ushtrohej ndaj saj.

Ndër të tjera, ajo tha dhe se është penduar që e ka falur disa herë Glerad Gushollin për dhunë që ka ushtruar ndaj saj.

“Lidhja jonë ka nisur para 1 viti e gjysmë në Gjermani, jemi ndarë për 3 muaj dhe më pas jemi ribashkuar sërish për të mirën tonë. Unë nuk kisha jetuar më parë në Shqipëri.

Gleradi më ka dhunuar i vetëm, nuk lejonte as familjarët të hynin. Më thoshte do ta çaj barkun, do ta vras familjen në Gjermani , më bënte presion, më godiste me grushta në fytyrë me shkelma në kokë.

Ka qenë një hakmarrje, më mori me të mirë më solli në Shqipëri. Një xhelozi ekstreme, me kontrollonte telefonin, më pyeste se çfarë ke bërë këto 3 muaj që ne jemi ndarë, kë ke takuar.

Unë kisha komunikim shumë të mirë me mamane dhe motrën e tij. Ishin në dijeni për dhunën. Mamaja dhe motra kanë ardhur në Gjermani dhe e kanë njoftuar familjen time. Ata e dinë se çfarë çuni kanë. Për të mbrojtur nuk më ka mbrojtur njeri, motra dhe kushërira e tij më kanë dërguar në spital.

Më akuzonte dhe se ti më ke bërë denoncim në Gjermani, ti dhe familja jote, mori dhe babain tim në telefon i thoshte a më ke bërë denoncim në Gjermani. Më futi në dush, më zhveshi, më thoshte do të të nxjerr me foto nudo në internet, do të vras, do të hedh në lumë, derisa ra zilja dhe më pas thoshte nuk gjen çelësin. Aty më ka dhunuar sërish derisa u gjet çelësi.

U gjet çelësi dhe aty u gjet kushërira e vet dhe më pas vëllai i kushërirës. Vajza vjen tek unë dhe më nxjerr nga shtëpia kur e dinin që ai nuk ishte më në shtëpi dhe kur u hap ashensori aty ishte dhe motra dhe më kanë çuar në ambulancë, Aty ato thanë se këtë person nuk e njohim e kemi gjetur në rrugë. Ndoshta kanë dashure ta mbrojnë atë person. Unë e kam falur shumë herë dhe për këtë jam penduar.“ u shpreh 28-vjeçarja.