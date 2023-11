''E kam mik e i detyrohem", zbardhen bisedat në Sky

Zbërthimi i aplikacionit Sky Ecc ka çuar në zbulimin e grupit kriminal që dyshohet se trafikonin drogë nga Amerika Latine në BE.

Nga 11 urdhërarreste janë ekzekutuar 4, mes tyre Dedan Gjoni, Shefi i Krimeve në Komisariatin numër 6.

Në bisedat e fundit të zbardhura nga SPAK në aplikacionin Sky Ecc ku u arrestua edhe oficeri i policisë Dadan Gjoni flitet edhe për vota. Në një bisedë të datës 5 mars 2021 oficeri i policise i kërkon një shtetetasi përdoruesi i Skai që ta ndihmojë për të siguruar vota për deputetin aso kohe Myslim Murrizi.

Dedan Gjoni shkruan se e ka mik dhe ka detyrime. Përdoruesi tjetër i Skait i thotë se mund te sigurojë menjëhere 15 vota nga Valencia ku ai ndodhet. Por oficeri i policisë i kërkon që ai të angazhojë dhe të lajmëroi edhe njerëzit e tij në Shqipëri si nipërit e njerëz të afërm.

J… Ca bëre shok....mir je...un mir qetësi pz...

Dedan Gjoni: -Shok do me ndihmosh me vota

J …hahaha.në kdo momente nuk e di me ko je pz...kam shum dyshime per ty...

Dedan Gjoni- Me Myslym Murrizin Shok sa te kem mundesi do e ndihmoj....

J… Më pëlqen...kam simpati...

Dedan Gjoni--Eshte i vetmi që kam mik e detyrim...Me ndihmon mua......A më ke shok...

J…Nja 15. ota ti jap nga valencia online...kto që kam me dokumenta..

Dedan Gjoni: Ore në Tiranë. Hahah. Jepi urdhër babes nipit fortë... Hahaha...

Dedan Gjoni: Ok shok... Mirardhsh..."

Të njëjtën bisedë Dedan Gjoni ka bërë dhe me Ismail Zenelin, në kërkim si i dyshuar i përfshirë në këtë grup kriminal.

Po ashtu i kërkon edhe përdoruesit Ismail Zeneli, në orën 19:41:17 që familjarët e tij dhe ai vetë të investohen për vota për subjektin që përfaqëson Myslim Murrizi. Ata shkëmbejnë mesazhet:

Dedan Gjoni: Sot isha me deputetin...Do na ndihmosh me vota... Me sa njerez ke....Se e kemi mik te mire...

Dedan Gjoni: Une demokrat jam....Por i duam per partine e myslimit...E kam sh mik Murrizin

Ismail Zeneli -audiofile "shko fol me ate byrazelin atje ne bathore e ti gjajne ai nja 200 vota se a demokrat me ate byrazelin tem me ate shoferin e kamioni. 200+-Fol ti me te.. Se myslimi eshte ndare nga pd....Por e djathte eshte...Fol nje here ti me te..

Ismail Zeneli: -Ok ok... Pa merak..."