"E kam hobi", kush është 23-vjeçari shqiptar që krijon avionë e dronë ushtarakë

Gëzim Morina është studenti nga Kamenica, që krahas studimeve për megatronikë, ka dhe një pasion tepër të veçantë.

23-vjeçari krijon avionë dhe dronë ushtarakë, të cilët i teston në stadiumin e Kamenicës. Në një lidhje me Skype për “ABC e Mëngjesit”, Gëzimi tregoi se avionët i krijon me materiale të riciklueshme dhe punon me orare të zgjatura.

Sakaq, ai zbuloi se avionët mund të fluturojnë deri në 4 km e gjysmë me sistem kamerash.

“Unë e kam si hobi, këto janë aeroplana me telekomand që i rregullojë vetë dhe janë për t’u përdorur edhe në ushtri. Unë i testoj në stadiumin e Kamenicës, pasi i kam krijuar.

Për këtë avionin e madh kam punuar 5 muaj natë e ditë, se kam dashur të bëjë diçka që nuk është bërë asnjëherë në Kosovë. Këta mund të fluturojnë deri në 4 km e gjysmë, për shkak se nuk kanë sistemin e kamerave mund të fluturojnë deri në 800 metra. Nuk janë pak duke e krahasuar që është i ndërtuar me një material të riciklueshëm, siç është letra.

Unë studioj në Prishtinë mekatronikë. Materialet shumicën i gjej vetë dhe pjesët e tjera i blej vetë. Unë mundohem t’i gjej”, u shpreh i riu.